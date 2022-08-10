В Тюмени эвакуировали пансионат на Вишневой. Здесь загорелась электрощитовая

«Сообщение о задымлении поступило в оперативную часть в 11:44. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты. Двадцать жителей дома эвакуировали из опасной зоны, возгорание на площади три квадратных метра ликвидировали», рассказали «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.
В настоящее время все жильцы находятся дома. Пострадавших и погибших нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник вечером в Сладковском районе сгорел частный дом. Во время пожара погиб мужчина. По предварительным данным, причиной возникновения огня стала непотушенная сигарета.