В Тюмени эвакуировали пансионат на Вишневой. Здесь загорелась электрощитовая

«Сообщение о задымлении поступило в оперативную часть в 11:44. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты. Двадцать жителей дома эвакуировали из опасной зоны, возгорание на площади три квадратных метра ликвидировали», рассказали «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.