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В Тюмени эвакуировали пансионат на Вишневой. Здесь загорелась электрощитовая

10 августа 08:47
Фото: 1Mi
20 человек эвакуировали сегодня из тюменского пансионата «Комфорт», расположенного на улице Вишневая, 11. Здесь произошло возгорание в электрощитовой, расположенной в подсобном помещении на первом этаже трехэтажного здания.
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Тюмень

«Сообщение о задымлении поступило в оперативную часть в 11:44. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты. Двадцать жителей дома эвакуировали из опасной зоны, возгорание на площади три квадратных метра ликвидировали», рассказали «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.

В настоящее время все жильцы находятся дома. Пострадавших и погибших нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник вечером в Сладковском районе сгорел частный дом. Во время пожара погиб мужчина. По предварительным данным, причиной возникновения огня стала непотушенная сигарета.

#Новости#Тюмень#Пожар#МЧС#Валентина Бурнашева#Общество
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