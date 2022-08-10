Тюменские медики рассказали о состоянии ребенка, попавшего под колеса мотоцикла

Напомним, авария произошла в девятом часу вечера на перекрестке улиц Широтной и Монтажников. Водитель мотоцикла совершил наезд на маму с малышкой в коляске — женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора. В дорожно-транспортном происшествии пострадал только ребенок — от удара девочка выпала из коляски.
«Вызов в скорую помощь поступил в 20:10. Врачи прибыли на место происшествия в 20:27. После осмотра и оказания первой помощи ребенка доставили в больницу», рассказали в депздраве.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром рядом с селом Каскара произошло ДТП с участием грузовика и ВАЗ 2110. Легковой автомобиль врезался в большегруз, после чего перевернулся на крышу. Водителя и пассажирку «десятки» доставили в больницу. Позже водителя отпустили домой на амбулаторное лечение. Девушка, получившая черепно-мозговую травму в аварии, проходит лечение в ОКБ № 2.