Тюменские медики рассказали о состоянии ребенка, попавшего под колеса мотоцикла

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром рядом с селом Каскара произошло ДТП с участием грузовика и ВАЗ 2110. Легковой автомобиль врезался в большегруз, после чего перевернулся на крышу. Водителя и пассажирку «десятки» доставили в больницу. Позже водителя отпустили домой на амбулаторное лечение. Девушка, получившая черепно-мозговую травму в аварии, проходит лечение в ОКБ № 2.