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Тюменские медики рассказали о состоянии ребенка, попавшего под колеса мотоцикла

10 августа 07:12
Фото: 1Mi
Годовалая девочка, попавшая накануне под колеса мотоцикла в Тюмени, находится в больнице. У ребенка диагностирована сочетанная травма. Девочка находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как стабильное, рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения по Тюменской области.
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Тюмень

Напомним, авария произошла в девятом часу вечера на перекрестке улиц Широтной и Монтажников. Водитель мотоцикла совершил наезд на маму с малышкой в коляске — женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора. В дорожно-транспортном происшествии пострадал только ребенок — от удара девочка выпала из коляски.

«Вызов в скорую помощь поступил в 20:10. Врачи прибыли на место происшествия в 20:27. После осмотра и оказания первой помощи ребенка доставили в больницу», рассказали в депздраве.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром рядом с селом Каскара произошло ДТП с участием грузовика и ВАЗ 2110. Легковой автомобиль врезался в большегруз, после чего перевернулся на крышу. Водителя и пассажирку «десятки» доставили в больницу. Позже водителя отпустили домой на амбулаторное лечение. Девушка, получившая черепно-мозговую травму в аварии, проходит лечение в ОКБ № 2.

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