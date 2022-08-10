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Школьникам летней смены Олимпийской ребячки рассказали о востребованных IT-профессиях

10 августа 11:56
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
10 августа для ребят летней смены Олимпийской ребячки департамент информатизации Тюменской области провел урок «Цифры».

«День цифры» — это федеральное мероприятие, в рамках которого дети могут в игровом формате знакомиться с миром цифровых технологий, узнавать интересное о работе ИТ-специалистов и проверить свои знания ИТ-сферы. С помощью проекта ребята могут не только отдохнуть на каникулах, но и получить пользу: узнать больше о мире информационных технологий, научиться разрабатывать игры, защищать себя от кибератак и разобраться в работе искусственного интеллекта.

Мероприятие призвано привлечь внимание молодежи к тому, как развивается ИТ-сфера, какие возможности она предоставляет и выбрать интересующее направление уже в юном возрасте.

Так, школьники узнали много новой информации от экспертов: Алексея Томилова — технического директора организации, занимающейся информационной безопасностью, и Андрея Лозицкого — генерального директора группы компаний «ТюмБИТ».

Все дети были заинтересованы рассказом Андрея Лозицкого о том, какой язык программирования лучше учить и какие возможности раскрываются у программиста, который дошел до уровня fullstack-разработчика.

От Алексея Томилова ребята узнали о том, кто такой «белый хакер», можно ли официально взламывать компьютерные системы компаний и сколько нужно учиться на программиста.

После вступительной части мероприятия дети закрепили полученные знания в интерактивных играх: сыграли в игру «технокрокодил», «киберинцидент» и узнали больше о разработке игр, отвечая на вопросы викторины.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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