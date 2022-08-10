Сегодня вечером для движения транспорта откроют развязку на Червишевском тракте

Через несколько часов полностью затвердеет полимер-металлический деформационный шов, а к обеду рабочие начнут убирать ограждения со второй полосы путепровода. Ремонт развязки на пересечении Обхода Тюмени и Червишевского тракта планировали сдать к концу месяца, но получилось выполнить работы быстрее.