Сегодня вечером для движения транспорта откроют развязку на Червишевском тракте

Через несколько часов полностью затвердеет полимер-металлический деформационный шов, а к обеду рабочие начнут убирать ограждения со второй полосы путепровода. Ремонт развязки на пересечении Обхода Тюмени и Червишевского тракта планировали сдать к концу месяца, но получилось выполнить работы быстрее.
«В планах было отремонтировать обе перекрытые полоты одновременно. Но подрядчик сосредоточил свои силы на левой полосе, поэтому её откроют раньше срока. График ремонта решили изменить на прошлой неделе»,уточнили в ГУС Тюменской области.
Погода сыграла строителям на руку, и уже сегодня тюменцы, регулярно проезжающие по этому путепроводу, вздохнут с облегчением. При этом ремонт правой полосы будет продолжаться.
На пробки на Червишевской развязки жители города жаловались регулярно. Из-за них они опаздывали по делам, часами добирались до дома. На данный момент здесь тоже есть небольшая пробка.