С начала года депутатам поступило около 1 400 обращений

Жильцы дома по ул. Анатолия Замкова на приеме у депутата Алексея Рагозина сообщили об отсутствии горячей воды, которую перекрыли из-за порыва трубы в подвале. Выполнять ремонт управляющая компания не торопилась. После обращения народного избранника в управляющую организацию, горячее водоснабжение было восстановлено в короткие сроки. Тюменцы поблагодарили Алексея Вячеславовича за отзывчивость и неравнодушие к проблемам горожан.
Степану Киричуку пожаловались жильцы многоквартирного дома № 33 по ул. Газовиков на то, что после обильных осадков прилегающая к дому территория уходит под воду, а недавно провалилась часть тротуара. После вмешательства Степана Михайловича провал на тротуаре возле жилого дома оперативно устранили.
С просьбой разграничить территории детской площадки, проезжей части и парковки во дворе дома № 82 по ул. Червишевский тракт жильцы многоэтажки обратились к Юрию Коновалову. Обращение жителей было выполнено: установлены дорожные столбики, препятствующие заезду автомобилей на газон и детскую площадку.
Андрей Потапов помог установить группу инвалидности ветерану Великой Отечественной войны Клавдии Степановне. Жительница микрорайона Матмасы посетила медицинское учреждение по месту прописки, но по результатам осмотра врачей ей было отказано в установлении группы инвалидности. После обращения семьи ветерана народный избранник инициировал проведение внутреннего контроля качества медицинской помощи в данном учреждении.
По результатам проверки Клавдии Степановне была определена I группа инвалидности. Слова благодарности Андрею Владимировичу выразила дочь заявительницы Любовь Александровна: «Мы уже потеряли надежду. Спасибо за помощь и небезразличие к судьбе жителей. Сейчас к маме приходит социальный работник и помогает ей».
Депутаты направляют личные средства на помощь землякам. К примеру, Александр Захаров материально поддержал акцию некоммерческой организации людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект направлен на обмен инклюзивными практиками и интеграцию инвалидов в социальную и культурную сферы.
Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный убежден, что любая просьба горожан требует внимания.
«В период летних отпусков депутаты продолжают работать в своих избирательных округах. Вопросы от горожан поступают народным избранникам не только на очных встречах, но и по телефону, электронной почте, в социальных сетях и мессенджерах. Деятельность каждого депутата направлена на улучшение качества жизни тюменцев»,подчеркнул Евгений Заболотный.