С начала года депутатам поступило около 1 400 обращений

Жильцы дома по ул. Анатолия Замкова на приеме у депутата Алексея Рагозина сообщили об отсутствии горячей воды, которую перекрыли из-за порыва трубы в подвале. Выполнять ремонт управляющая компания не торопилась. После обращения народного избранника в управляющую организацию, горячее водоснабжение было восстановлено в короткие сроки. Тюменцы поблагодарили Алексея Вячеславовича за отзывчивость и неравнодушие к проблемам горожан.