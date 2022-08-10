С 20 августа изменится схема движения маршрутки №79 в Тюмени

В Тюмени с 20 по 22 августа изменится схема движения маршрутки №79, сообщает «Тюменьгортранс». Это связанно с ремонтными работами на улице Амурской, автобус пойдёт в объезд по Интернациональной.

Маршрут будет останавливаться на действующих остановках. «С 20 по 22 августа на период производства работ по ул. Амурской в районе пересечения с ул. Парковой маршрут № 79 будет следовать в объезд перекрытого участка»сообщили в «Тюменьгортранс». Стоит отметить, что с начала августа в областной столице изменили схему движения 6 маршрутов. Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня должны открыть движение на Червишевском тракте. На данный момент здесь идёт ремонт и наблюдаются серьёзные заторы. Строители ждут, когда затвердеет полимер-металлический деформационный шов. Материалы по теме С 11 августа изменится маршрут автобуса № 36 в Тюмени