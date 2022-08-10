С 20 августа изменится схема движения маршрутки №79 в Тюмени

Маршрут будет останавливаться на действующих остановках.
«С 20 по 22 августа на период производства работ по ул. Амурской в районе пересечения с ул. Парковой маршрут № 79 будет следовать в объезд перекрытого участка»сообщили в «Тюменьгортранс».
Стоит отметить, что с начала августа в областной столице изменили схему движения 6 маршрутов.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня должны открыть движение на Червишевском тракте. На данный момент здесь идёт ремонт и наблюдаются серьёзные заторы. Строители ждут, когда затвердеет полимер-металлический деформационный шов.