Российское сельское хозяйство: основа самообеспечения и экспортного потенциала

В целом, российское сельское хозяйство продолжает играть важную роль в экономике страны, создавая работу для миллионов людей и обеспечивая пищевую безопасность. При этом, оно все больше ориентируется на инновации и модернизацию, чтобы повысить свою конкурентоспособность на международном рынке. Также оно стремится к снижению уровня воздействия на природу, что также отвечает мировым тенденциям.