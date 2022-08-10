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Родственники погибшего тюменца получили от работодателя 4 млн рублей

10 августа 10:53
Фото: 1Mi
В Уватском районе родственники погибшего мужчины получили по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда. Работодатель выплатил тюменцам 4 млн, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее надзорные органы провели проверку из-за несчастного случая на Северо-Тямкинском месторождении нефти.

«По результатам проверки прокурором Уватского района в интересах членов семьи погибшего направлено исковое заявление о взыскании в пользу матери, отца, сестры и дочери погибшего компенсации морального вреда»сообщили в прокуратуре региона.

Суд удовлетворил иск в полном объёме.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские крановщики рассказали о работе даже при сильном ветре. Работодатели заставляют эксплуатировать краны с нарушениями техники безопасности.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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