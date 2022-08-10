Родственники погибшего тюменца получили от работодателя 4 млн рублей

Ранее надзорные органы провели проверку из-за несчастного случая на Северо-Тямкинском месторождении нефти.
«По результатам проверки прокурором Уватского района в интересах членов семьи погибшего направлено исковое заявление о взыскании в пользу матери, отца, сестры и дочери погибшего компенсации морального вреда»сообщили в прокуратуре региона.
Суд удовлетворил иск в полном объёме.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские крановщики рассказали о работе даже при сильном ветре. Работодатели заставляют эксплуатировать краны с нарушениями техники безопасности.