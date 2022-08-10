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Появились подробности ДТП на Лесобазе. Есть пострадавший

10 августа 10:36
Фото: 1Mi
Сегодня утром случилось ДТП на Лесобазе. Очевидцы утверждают, что на улице Домостроителей, дом 18а произошло столкновение легковушки и маршрутного такси. Об этом «Нашему городу» сообщали в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

«Наш город» связался с пресс-службой областного департамента здравоохранения.

«Вызов поступил в 6:40. Прибытие бригады скорой медицинской помощи зарегистрировано в 6:52. После осмотра и оказания помощи, пациент был доставлен в приемное отделение областной клинической больницы № 2, далее переведён в профильное отделение. У него диагностировали перелом плечевой кости», прокомментировала пресс-секретарь ведомства Екатерина Климович.

Ранее «Наш город» писал о годовалой девочке, попавшей под колеса мотоцикла. У ребенка диагностировали сочетанную травму.

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