Появились подробности ДТП на Лесобазе. Есть пострадавший

Сегодня утром случилось ДТП на Лесобазе. Очевидцы утверждают, что на улице Домостроителей, дом 18а произошло столкновение легковушки и маршрутного такси. Об этом «Нашему городу» сообщали в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

«Наш город» связался с пресс-службой областного департамента здравоохранения. «Вызов поступил в 6:40. Прибытие бригады скорой медицинской помощи зарегистрировано в 6:52. После осмотра и оказания помощи, пациент был доставлен в приемное отделение областной клинической больницы № 2, далее переведён в профильное отделение. У него диагностировали перелом плечевой кости», прокомментировала пресс-секретарь ведомства Екатерина Климович. Ранее «Наш город» писал о годовалой девочке, попавшей под колеса мотоцикла. У ребенка диагностировали сочетанную травму. Материалы по теме Водитель и пассажиры перевернутой машины смогли выжить после ДТП На Ялуторовском тракте образовалась пробка из-за ДТП с КамАЗом