По 500 рублей выплатят жертвам политических репрессий из Тюменской области

Кроме того, в регионе был расширен список получателей единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей для поступающих на службу в добровольческие подразделения «Тобол», «Тайга» и «Сибирь». Теперь выплату смогут получить и жители других регионов при поступлении на военную службу в тюменские подразделения. Но при этом они должны быть зарегистрированы на учете в военных комиссариатах региона.