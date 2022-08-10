По 500 рублей выплатят жертвам политических репрессий из Тюменской области

«Ко Дню памяти жертв политических репрессий в 2022 году совершат единовременную выплату в отношении реабилитированных лиц, состоящих на учете в Единой информационной системе соцзащиты Тюменской области»,подчеркнули в правительстве.
Из документа следует, что департамент социального развития региона произведет единовременную выплату в 2022 году, начиная с октября текущего года. Деньги на выплаты будут взяты из средств областного бюджета, предусмотренных для социального обеспечения населения.
Следить за исполнением постановления поручено вице-губернатору Тюменской области. Документ был подписан главой региона Александром Моором.
Напомним, День жертв политических репрессий в России ежегодно отмечается 30 октября.
Ранее «Наш город» сообщал, какие выплаты жители региона могут получить на карту «Мир». Список социальных выплат был не так давно увеличен.
Кроме того, в регионе был расширен список получателей единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей для поступающих на службу в добровольческие подразделения «Тобол», «Тайга» и «Сибирь». Теперь выплату смогут получить и жители других регионов при поступлении на военную службу в тюменские подразделения. Но при этом они должны быть зарегистрированы на учете в военных комиссариатах региона.