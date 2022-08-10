nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Переменам быть: власти обещают модернизировать ветсанутильзавод в Ишиме

10 августа 02:17
Фото: 1Mi
Жители Ишима неоднократно жаловались на неприятный запах, доносящийся от Ишимского ветеринарно-санитарного утилизационного завода. Ишимцы вынуждены закрывать окна, чтобы не нюхать запахи биологических отходов.

В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Ишим пере Подслушано» мы нашли следующие комментарии недовольных ишимцев:

«Когда наступает ночь, то нормальные города накрывает тьма, а Ишим накрывает вонь от ветсанутильзавода. Ждем, когда в продажу поступят противогазы», иронично отметил Сергей Васильев.

«Лето, жара. Откроешь окна — вонь ужасная, начинаешь задыхаться. Вопрос со строительством ветсанутильзавода мусируется давно, годами. Пора серьезно заняться этим вопросом и прислушаться к мнениям горожан», возмутилась Людмила Семенова.

В июне этого года стало известно, что предприятие «Русские протеины Тюмень», занимающееся переработкой биологических отходов животного происхождения, а также производством кормовой муки проведет модернизацию этого ветеринарно-санитарного утилизационного завода. Компания пообещала потратить на ликвидацию неприятного запаха порядка миллиарда рублей.

Кроме того, о предстоящих планах компании сообщил глава Тюменской области. Александр Моор поручил областному департаменту агропромышленного комплекса разработать документацию и провести финансовую оценку строительства очистных сооружений на предприятии «Биотекс Групп» (бывший «Ишимский ветсанутильзавод»).

В ходе пресс-конференции губернатор Тюменской области заявил, что технические решения уже рассматриваются.

«Наш город» связался с пресс-службой Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области.

По словам главного специалиста отдела животноводства и племенного дела областного Департамента агропромышленного комплекса Сергея Захарова, ООО «Биотэкс-групп» осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность в рамках экологического законодательства Российской Федерации. На предприятии разработаны графики контроля атмосферного воздуха, согласно которым регулярно с привлечением аккредитованных лабораторий осуществляется контроль выбросов в атмосферу.

«Собственником ООО „Биотэкс-групп“ запланировано проведение ряда мероприятий, направленных на глубокую модернизацию производства. Основной задачей модернизации является коренное техническое перевооружение завода, внедрение новых систем и сетей, в том числе направленных на очистку воздуха и сбора соковых паров», прокомментировал Захаров.

Сергей Владимирович также отметил, что в настоящее время такая система находится на стадии монтажа. Запуск оборудования по очистке воздуха и сбора соковых паров запланирован на середину сентября текущего года.

Ишимцы считают, что источником запахов является не только утилизационный завод, но и другие производственные предприятия.

«Думаю, пахнет и с „АминоСиба“», поделился с «Нашим городом» Константин Самохин.

Кроме того, запах может исходить из местного мясокомбината и свинокомплекса.

Ранее «Наш город» писал о том, что Роспотребнадзор обратился в суд с жалобой на незаконные выбросы в атмосферу в отношении этого завода Суд обязал предприятие прекратить нарушение.

Материалы по теме
Суд обязал «Ишимский ветсанутильзавод» прекратить незаконные выбросы в атмосферуЖители Ишима задыхаются из-за запаха от ветсанутильзавода
#Аналитика#Неприятный запах#Предприятие#Завод#Мелиса Учунджю
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25