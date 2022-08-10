Переменам быть: власти обещают модернизировать ветсанутильзавод в Ишиме

В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Ишим пере Подслушано» мы нашли следующие комментарии недовольных ишимцев:
«Когда наступает ночь, то нормальные города накрывает тьма, а Ишим накрывает вонь от ветсанутильзавода. Ждем, когда в продажу поступят противогазы», иронично отметил Сергей Васильев.
«Лето, жара. Откроешь окна — вонь ужасная, начинаешь задыхаться. Вопрос со строительством ветсанутильзавода мусируется давно, годами. Пора серьезно заняться этим вопросом и прислушаться к мнениям горожан», возмутилась Людмила Семенова.
В июне этого года стало известно, что предприятие «Русские протеины Тюмень», занимающееся переработкой биологических отходов животного происхождения, а также производством кормовой муки проведет модернизацию этого ветеринарно-санитарного утилизационного завода. Компания пообещала потратить на ликвидацию неприятного запаха порядка миллиарда рублей.
Кроме того, о предстоящих планах компании сообщил глава Тюменской области. Александр Моор поручил областному департаменту агропромышленного комплекса разработать документацию и провести финансовую оценку строительства очистных сооружений на предприятии «Биотекс Групп» (бывший «Ишимский ветсанутильзавод»).
В ходе пресс-конференции губернатор Тюменской области заявил, что технические решения уже рассматриваются.
«Наш город» связался с пресс-службой Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области.
По словам главного специалиста отдела животноводства и племенного дела областного Департамента агропромышленного комплекса Сергея Захарова, ООО «Биотэкс-групп» осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность в рамках экологического законодательства Российской Федерации. На предприятии разработаны графики контроля атмосферного воздуха, согласно которым регулярно с привлечением аккредитованных лабораторий осуществляется контроль выбросов в атмосферу.
«Собственником ООО „Биотэкс-групп“ запланировано проведение ряда мероприятий, направленных на глубокую модернизацию производства. Основной задачей модернизации является коренное техническое перевооружение завода, внедрение новых систем и сетей, в том числе направленных на очистку воздуха и сбора соковых паров», прокомментировал Захаров.
Сергей Владимирович также отметил, что в настоящее время такая система находится на стадии монтажа. Запуск оборудования по очистке воздуха и сбора соковых паров запланирован на середину сентября текущего года.
Ишимцы считают, что источником запахов является не только утилизационный завод, но и другие производственные предприятия.
«Думаю, пахнет и с „АминоСиба“», поделился с «Нашим городом» Константин Самохин.
Кроме того, запах может исходить из местного мясокомбината и свинокомплекса.
Ранее «Наш город» писал о том, что Роспотребнадзор обратился в суд с жалобой на незаконные выбросы в атмосферу в отношении этого завода Суд обязал предприятие прекратить нарушение.