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На Ялуторовском тракте образовалась пробка из-за ДТП с КамАЗом

10 августа 06:07
Фото: 1Mi
В Тюмени на Ялуторовском тракте сегодня утром КамАЗ снес бетонные ограждения. По словам очевидцев из-за дорожно-транспортного происшествия на трассе образовалась пробка. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Официальные комментарии ожидаются.
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Тюмень

Также в областной столице затруднено движение на окружной дороге — в районе пруда Лесного. Традиционно заторы зарегистрированы на улице Червишевский тракт из-за ремонтных работ на развязке. Кроме того, в районе пересечения с улицей Престольной не работает светофор. Также стоят в пробках улицы Закалужская и Московский тракт.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на Лесобазе произошла авария с участием маршрутного такси. Общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем Renault. Водитель иномарки получил травмы. Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.

#Новости#Тюмень#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
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