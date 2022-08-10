На Ялуторовском тракте образовалась пробка из-за ДТП с КамАЗом

Также в областной столице затруднено движение на окружной дороге — в районе пруда Лесного. Традиционно заторы зарегистрированы на улице Червишевский тракт из-за ремонтных работ на развязке. Кроме того, в районе пересечения с улицей Престольной не работает светофор. Также стоят в пробках улицы Закалужская и Московский тракт.