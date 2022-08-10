На тюменской трассе перевернулась машина

Сегодня в 6 утра на трассе Р—404, в районе села Каскара, «десятка» влетела в большегруз. После столкновения легковушка перевернулась. В салоне на тот момент находились двое мужчин 1999 года рождения и девушка 2002 года рождения. По предварительным данным, водитель был пьян.

В 06:05 на трассе у села Каскара, после столкновения с грузовиком, «десятка» влетела в барьерное ограждение и приземлилась на крышу. На место приехали сотрудники ГИБДД и машина скорой помощи. Как сообщил «Нашему городу» Евгений Шикунов, инспектор по особым поручениям отделения пропаганды управления ГИБДД Тюменской области, водитель, по предварительным данным, был пьян. Но освидетельствование на состояние алкогольного опьянения месте провести не удалось, водителю 1999 года рождения и его пассажирам понадобилась помощь врачей. Сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее «Наш город» писал, что в Абатском районе, на автодороге Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, водитель легковушки въехал в два грузовика и погиб. Как стало известно, перед этим он выехал на встречную полосу. Материалы по теме В ДТП на тюменской трассе погиб водитель, влетевший в фуру В Тюменской области в ДТП погиб водитель, влетевший в фуры