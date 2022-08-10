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На тюменском перекрестке мотоциклист сбил маму с годовалым ребенком в коляске

10 августа 04:57
Фото: 1Mi
Годовалая девочка пострадала во вторник вечером в дорожно-транспортном происшествии в Тюмени. Авария произошла в 20:07 на улице Широтная, 112 б. На пересечении Широтной и Монтажников под колеса водителя мотоцикла ВМХ попала женщина, перебегавшую дорогу с ребенком в коляске на красный сигнал светофора.

Основной удар пришелся на ребенка — девочка выпала из коляски и получила различные травмы. Мама малышки не пострадала, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД Тюменской области.

На место происшествия была вызвана скорая помощь. Медики прибыли спустя десять минут. Ребенка доставили в областную клиническую больницу № 2. В настоящее время она находится под наблюдением врачей, сообщили в областной департаменте здравоохранения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне неизвестный водитель сбил 14-летнюю школьницу в районе Воронинских горок. С места ДТП нарушитель скрылся. В настоящее время сотрудники ГИБДД занимаются его поиском.

#Новости#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
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