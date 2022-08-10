Каждый пятый пользователь использует для покупок в интернете специальную карту

«Мы в ОК постоянно заботимся о безопасности наших пользователей и напоминаем, что не нужно сообщать никому, даже родственникам и друзьям, свои персональные данные, поскольку ими могут воспользоваться мошенники. Не следует также доверять незнакомцам в интернете, даже если ситуация выглядит срочной. Мошенники маскируются под знакомых, модераторов социальной сети или сотрудников банка. Если сотрудник банка первый звонит и сообщает о подозрительном платеже с карты, нужно положить трубку, а потом перезвонить в службу поддержки, который можно найти на официальном сайте банка, и уточнить информацию о списании денег», – комментирует Александра Сватикова, эксперт по информационной безопасности в Одноклассниках.