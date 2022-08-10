Известный телеведущий продегустирует школьное питание в Тюмени. Стоит ли?

Во время визита телеведущего на «Комбинат школьного питания «Центральный» в Тюмени пройдет дегустация блюд для школьников — как новинок, так и «классики». В ней также примут участие сами дети. Эксперт вместе с юными тюменцами даст обратную связь КШП по поводу того, что ребята хотят видеть в столовой.