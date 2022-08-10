Известный телеведущий продегустирует школьное питание в Тюмени. Стоит ли?

Автор кулинарных книг и блогер Александр Белькович проявляет немалый интерес к теме школьного питания. Самое сложное в этом деле то, что перечень продуктов для приготовления блюд ограничена. Повара должны действовать в рамках СанПиНа, соблюдать требования Роспотребнадзора, не добавлять в блюда специи и приправы — разрешены только соль и сахар.
Во время визита телеведущего на «Комбинат школьного питания «Центральный» в Тюмени пройдет дегустация блюд для школьников — как новинок, так и «классики». В ней также примут участие сами дети. Эксперт вместе с юными тюменцами даст обратную связь КШП по поводу того, что ребята хотят видеть в столовой.
Итогом визита ресторатора станет мастер-класс для поваров. Александр передаст свое мастерство местным специалистам, научит их новому, поделится своим опытом.
«Комбинат школьного питания «Центральный» достаточно известен в Тюмени скандалами, связанными с ним. Неоднократно недовольство едой высказывали как школьники, так и их родители. Например, в декабре прошлого года ученики школы № 7 пожаловались на продукты с истекшим сроком годности. В столовую питание поставлял именно КШП.
А в конце марта прошлого года произошел инцидент с Ольгой Гирилюк, руководившей на тот момент «Комбинатом». Женщина нагрубила и оскорбила журналистку одного из СМИ. После этого Гирилюк написала заявление на увольнение.