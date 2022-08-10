«Ей уже лет 20»: тюменцы пожаловались на разбитую детскую площадку

«Посмотришь — у всех такие хорошие оборудованные площадки. У нас же здесь собак выгуливают, вся площадка в мусоре, даже элементарно не могут убрать. Куда обращаться уже не знаем. А ведь в данном районе можно сделать большие детскую и спортивную площадки — территория вполне позволяет», написали в сообществе ЧС Тюмень местные жители.
В комментариях под постом тюменцы отмечают, что в том, что на площадке появляется мусор, виноваты сами жители. Ведь именно они его там и оставляют.
«Окурки вам управляющая компания накидала? Сами же местные жители курят и бросают тут же», подчеркнула Надежда П.
Дом на улице Щербакова, 142, находится на балансе управляющей компании «Жилищный стандарт». Компания работает на рынке уже 10 лет — с 2012 года. В 2021 году УК было выписано 15 штрафов на сумму более 1 миллиона рублей. Большая часть из них касалась нарушений лицензионных требований при осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале июля в Тюмени общественники составили список самых небезопасных детских площадок города. Всего активисты насчитали 23 опасных двора, еще 29 признаны потенциально опасными.