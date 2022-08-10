«Ей уже лет 20»: тюменцы пожаловались на разбитую детскую площадку

«Посмотришь — у всех такие хорошие оборудованные площадки. У нас же здесь собак выгуливают, вся площадка в мусоре, даже элементарно не могут убрать. Куда обращаться уже не знаем. А ведь в данном районе можно сделать большие детскую и спортивную площадки — территория вполне позволяет», написали в сообществе ЧС Тюмень местные жители.