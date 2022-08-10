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«Ей уже лет 20»: тюменцы пожаловались на разбитую детскую площадку

10 августа 04:37
Фото: «НашГород»
Мусор, стекла и окурки от сигарет. Такими «игрушками» приходится играть детям во дворе дома на улице Щербакова, 142. По словам местных жителей, на площадке, помимо мусора, из развлечений имеется лишь одна маленькая детская горка и разбитая песочница, которой уже двадцать лет.
Сюжет
Тюмень

«Посмотришь — у всех такие хорошие оборудованные площадки. У нас же здесь собак выгуливают, вся площадка в мусоре, даже элементарно не могут убрать. Куда обращаться уже не знаем. А ведь в данном районе можно сделать большие детскую и спортивную площадки — территория вполне позволяет», написали в сообществе ЧС Тюмень местные жители.

В комментариях под постом тюменцы отмечают, что в том, что на площадке появляется мусор, виноваты сами жители. Ведь именно они его там и оставляют.

«Окурки вам управляющая компания накидала? Сами же местные жители курят и бросают тут же», подчеркнула Надежда П.

Дом на улице Щербакова, 142, находится на балансе управляющей компании «Жилищный стандарт». Компания работает на рынке уже 10 лет — с 2012 года. В 2021 году УК было выписано 15 штрафов на сумму более 1 миллиона рублей. Большая часть из них касалась нарушений лицензионных требований при осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале июля в Тюмени общественники составили список самых небезопасных детских площадок города. Всего активисты насчитали 23 опасных двора, еще 29 признаны потенциально опасными.

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#Новости#Тюмень#Детские площадки#Валентина Бурнашева#Общество
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