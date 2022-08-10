Экономист раскрыл хитрости совершения удачных сделок начинающим трейдерам

Он призывает трейдеров-новичков ограничить потребность приобретения акций по принципу «лишь бы что-то купить». Кроме того, эксперт призывает новичков на бирже не поддаваться панике и ужасу. Как пишет NEWS.ru, Разуваев считает, что правильно быть инвестором. Наиболее удачными оказываются те сделки, в которых есть экономическая логика, что станет стабильным вложением средств не менее чем на полгода. Пользователи бирж, которые совершают сделки купли или продажи за один или несколько дней, в большинстве случаев лишаются своих денег. Эксперт подчеркивает, что инвестиция должна нести какую-либо идею.