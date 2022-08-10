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Экономист раскрыл хитрости совершения удачных сделок начинающим трейдерам

10 августа 15:27
Фото: pxhere.com
Начинающий трейдер должен иметь предельно четкое понимание того, по какой причине он совершает сделку. Про такой принцип в беседе с журналистом NEWS.ru рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Он призывает трейдеров-новичков ограничить потребность приобретения акций по принципу «лишь бы что-то купить». Кроме того, эксперт призывает новичков на бирже не поддаваться панике и ужасу. Как пишет NEWS.ru, Разуваев считает, что правильно быть инвестором. Наиболее удачными оказываются те сделки, в которых есть экономическая логика, что станет стабильным вложением средств не менее чем на полгода. Пользователи бирж, которые совершают сделки купли или продажи за один или несколько дней, в большинстве случаев лишаются своих денег. Эксперт подчеркивает, что инвестиция должна нести какую-либо идею.

Финансовый аналитик отмечает, что фондовый рынок претерпел серьезные изменения в существующей сейчас экономической ситуации, потому что само понятие «голубая фишка» изменилось после того, как компании «Газпром», «Сбер», ЛУКОЙЛ обнулили дивиденды.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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