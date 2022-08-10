nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экологическая катастрофа на Иртыше: фенол попал в реку

10 августа 15:32
Фото: ФГБУ «Главрыбвод»
Содержание фенола в реке Иртыш более, чем в 300 раз превышает ПДК. В конце прошлой недели стало известно о внештатной ситуации, после которой воду реки Иртыш в Тюменской области исследовали, однако пока источник слива обнаружить не удалось. Власти об этой ситуации предпочитают молчать.

Норма содержания фенола в реке— 0,001 миллиграмм на кубический дециметр, а в реке Иртыш этот показатель составил от 0,313 до 0,381.

Фото: «НашГород»

Сергей Палагута, первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской области 29 июля подписал документ, в котором сообщал о загрязнении воды в Иртыше.

Палагута сообщал, что пробы воды были взяты в районе села Абалак, располагающегося в Тобольском районе Тюменской области.

Мы направили запрос в Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, где нам сообщили, что Нижне-Обский филиал ФГБУ «Главрыбвод» отбирал пробы воды в Иртыше каждые 20 километров, на отрезке в 1110 километров реки. Этот участок располагается от впадения в Иртыш реки Тары до по Иртышу до Верх-Тарского месторождения.

Фото: «НашГород»

Как показали исследования, содержание фенола в реке Иртыш составило от 0,313 до 0,381 миллиграмм на кубический дециметр, при норме в 0,001.

«Дополнительно сообщаем, что ПДК фенола в СанПиН 1.2.3685-21 указывается для количества летучих фенолов, придающих воде запах хлорфенола при хлорировании, относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии, что хлор применяют для обеззараживания воды при ее очистке на водопроводных или водопроводных станциях. определение условий сброса сточных вод, подвергаемых обеззараживанию хлором, в иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/дм³», рассказали «Нашему городу"в Северо-Уральском межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Фото: ФГБУ "Главрыбвод"

Для Абалакского рыбзавода, где располагается экспериментальный завод по разведению осетра, эта ситуация стала критической. Так как вода в местные бассейны, попадает из Иртыша. И в прошлом месяце рыба в них начала массово гибнуть.

А потому ловить рыбу в Иртыше «настоятельно не рекомендуется».

«Фенол является нервно-паралитическим агентом для живых организмов. настоятельно рекомендуем прекратить добычу водных биоресурсов, а также реализацию рыбы и рыбопродукции для устранения источника выделения фенола», предупреждают в министерстве природных ресурсов Омской области.

Предположительно, опасные вещества попали в реку реки Тара в начале августа. Журналисты издания «Город55» сообщают, что в этой реке на прошлой неделе было обнаружено превышение ПДК по фенолу в 292 раза.

Большую часть рыбы в Абалакском заводе спасти удалось, ее перевезли в ближайшие пруды, которые не имеют сообщения с рекой Иртыш.

Однако вопрос экологической катастрофы на самой длинной реке-притоке в мире остается открытым. Пока ни одно ведомство не решается хотя бы предположить, кто мог стать виновником такого мощного выброса фенола.

Сейчас Северо-Уральское управление Росприроднадзора, Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству и специалисты тюменского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанологии подключились к расследованию этой катастрофы.

Все три этих ведомства подтверждают значительное превышение фенола в Иртыше. Однако публиковать информацию о произошедшем они совсем не спешат.

«Нашему городу» в Северо-Уральском межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования сообщили, что с 4 августа они, совместно с филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области, также произвели забор воды в Иртыше.

Сейчас его тестируют на загрязняющие вещества: нефтепродукты, цинк, железо, медь, марганец, аммоний-ион, фосфаты и др.

«Пробы забраны в следующих пунктах: в устье реки Супра Вагайского района Тюменской области, в районе села Вагай Вагайского района Тюменской области, в районе села Абалак Тобольского района Тюменской области, ниже и выше, и в черте города города Тобольска, Тобольского района Тюменской области», сообщили «Нашему городу» в Северо-Уральском межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

«Наш город» будет следить за результатами этой экспертизы.

#Аналитика#Алена Патрушева
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25