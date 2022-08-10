Экологическая катастрофа на Иртыше: фенол попал в реку

Мы направили запрос в Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, где нам сообщили, что Нижне-Обский филиал ФГБУ «Главрыбвод» отбирал пробы воды в Иртыше каждые 20 километров, на отрезке в 1110 километров реки. Этот участок располагается от впадения в Иртыш реки Тары до по Иртышу до Верх-Тарского месторождения.