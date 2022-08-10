Экологическая катастрофа на Иртыше: фенол попал в реку

Норма содержания фенола в реке— 0,001 миллиграмм на кубический дециметр, а в реке Иртыш этот показатель составил от 0,313 до 0,381.
Сергей Палагута, первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской области 29 июля подписал документ, в котором сообщал о загрязнении воды в Иртыше.
Палагута сообщал, что пробы воды были взяты в районе села Абалак, располагающегося в Тобольском районе Тюменской области.
Мы направили запрос в Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, где нам сообщили, что Нижне-Обский филиал ФГБУ «Главрыбвод» отбирал пробы воды в Иртыше каждые 20 километров, на отрезке в 1110 километров реки. Этот участок располагается от впадения в Иртыш реки Тары до по Иртышу до Верх-Тарского месторождения.
Как показали исследования, содержание фенола в реке Иртыш составило от 0,313 до 0,381 миллиграмм на кубический дециметр, при норме в 0,001.
«Дополнительно сообщаем, что ПДК фенола в СанПиН 1.2.3685-21 указывается для количества летучих фенолов, придающих воде запах хлорфенола при хлорировании, относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии, что хлор применяют для обеззараживания воды при ее очистке на водопроводных или водопроводных станциях. определение условий сброса сточных вод, подвергаемых обеззараживанию хлором, в иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/дм³», рассказали «Нашему городу"в Северо-Уральском межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Для Абалакского рыбзавода, где располагается экспериментальный завод по разведению осетра, эта ситуация стала критической. Так как вода в местные бассейны, попадает из Иртыша. И в прошлом месяце рыба в них начала массово гибнуть.
А потому ловить рыбу в Иртыше «настоятельно не рекомендуется».
«Фенол является нервно-паралитическим агентом для живых организмов. настоятельно рекомендуем прекратить добычу водных биоресурсов, а также реализацию рыбы и рыбопродукции для устранения источника выделения фенола», предупреждают в министерстве природных ресурсов Омской области.
Предположительно, опасные вещества попали в реку реки Тара в начале августа. Журналисты издания «Город55» сообщают, что в этой реке на прошлой неделе было обнаружено превышение ПДК по фенолу в 292 раза.
Большую часть рыбы в Абалакском заводе спасти удалось, ее перевезли в ближайшие пруды, которые не имеют сообщения с рекой Иртыш.
Однако вопрос экологической катастрофы на самой длинной реке-притоке в мире остается открытым. Пока ни одно ведомство не решается хотя бы предположить, кто мог стать виновником такого мощного выброса фенола.
Сейчас Северо-Уральское управление Росприроднадзора, Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству и специалисты тюменского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанологии подключились к расследованию этой катастрофы.
Все три этих ведомства подтверждают значительное превышение фенола в Иртыше. Однако публиковать информацию о произошедшем они совсем не спешат.
«Нашему городу» в Северо-Уральском межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования сообщили, что с 4 августа они, совместно с филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области, также произвели забор воды в Иртыше.
Сейчас его тестируют на загрязняющие вещества: нефтепродукты, цинк, железо, медь, марганец, аммоний-ион, фосфаты и др.
«Пробы забраны в следующих пунктах: в устье реки Супра Вагайского района Тюменской области, в районе села Вагай Вагайского района Тюменской области, в районе села Абалак Тобольского района Тюменской области, ниже и выше, и в черте города города Тобольска, Тобольского района Тюменской области», сообщили «Нашему городу» в Северо-Уральском межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
«Наш город» будет следить за результатами этой экспертизы.