«ДубльГИС-Тюмень» уведомило об отказе от моратория на возбуждение дел о банкротстве

«В качестве антикризисной меры Правительством РФ с 1 апреля 2022 года сроком на 6 месяцев был введен мораторий на банкротство — запрет возбуждать дела о несостоятельности (Постановление Правительства от 28.03.2022 № 497). Он распространяется на все компании, в том числе и на те организации, которые не имеют признаков банкротства — как, например, наша компания. Под действием моратория финансово устойчивые компании лишаются права выплачивать дивиденды, доходы по паям, распределять прибыль среди участников, производить зачеты и т. д. Наша компания и все её действующие филиалы, офисы (включая офис в Тюмени) работают штатно, сохраняют финансовую устойчивость, поэтому мы приняли логичное решение отказаться от моратория на банкротство, чтобы не ощущать на себе действие его побочных эффектов и ограничений. Для этого мы пошли законодательно предусмотренным путем и опубликовали сообщение на Федресурсе. Отказ от моратория говорит о стабильном финансовом положении компании и никак не влияет на взаимодействие с пользователями, клиентами и партнерами»,прокомментировали в 2ГИС.