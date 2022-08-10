«ДубльГИС-Тюмень» уведомило об отказе от моратория на возбуждение дел о банкротстве

«В качестве антикризисной меры Правительством РФ с 1 апреля 2022 года сроком на 6 месяцев был введен мораторий на банкротство — запрет возбуждать дела о несостоятельности (Постановление Правительства от 28.03.2022 № 497). Он распространяется на все компании, в том числе и на те организации, которые не имеют признаков банкротства — как, например, наша компания. Под действием моратория финансово устойчивые компании лишаются права выплачивать дивиденды, доходы по паям, распределять прибыль среди участников, производить зачеты и т. д. Наша компания и все её действующие филиалы, офисы (включая офис в Тюмени) работают штатно, сохраняют финансовую устойчивость, поэтому мы приняли логичное решение отказаться от моратория на банкротство, чтобы не ощущать на себе действие его побочных эффектов и ограничений. Для этого мы пошли законодательно предусмотренным путем и опубликовали сообщение на Федресурсе. Отказ от моратория говорит о стабильном финансовом положении компании и никак не влияет на взаимодействие с пользователями, клиентами и партнерами»,прокомментировали в 2ГИС.
По данным СПАРК, в фирме на начало 2022 года работали 42 человека, выручка организации растёт последние 9 лет. В прошлом году «ДубльГИС-Тюмень» отчитался о выручке в 267 млн рублей. По этому показателю в категории «Реклама, СМИ, телевидение» по Тюменской области организация занимает 1 место. Чистая прибыль в районе 30 млн.