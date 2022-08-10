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Днем в среду в Тюмени будет жарко, но потом похолодает

10 августа 01:03
Фото: 1Mi
В Тюмени 10 августа синоптики ожидают ясную и жаркую погоду, но к 17:00 в городе будет пасмурно, сообщает Гисметео.

Воздух разогреется до + 28 градусов, но вечером придёт похолодание до + 21. К 20:00 возможен небольшой дождь, скорость ветра повысится до 2-4 метров в секунду. Влажность около 79%.

Четверг будет жарким и малооблачным. В Тюмени температура воздуха снова вернутся к отметке + 28 градусов, осадки маловероятны. Скорость южного ветра 2-3 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.

Похолодание придёт в областную столицу в пятницу, западный ветер усилится до 3-5 метров в секунду. Температура воздуха составит около + 20 градусов, вечером большая часть облаков рассеется.

В выходные погода в Тюмени сильно не изменится, возможны кратковременные осадки.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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