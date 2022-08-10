Чиновники Тюмени не нашли проблем на разбитой детской площадке на улице Щербакова

«Было проведено квартальным имущественного комплекса обследование. Территория содержится УК в удовлетворительном состоянии. Что касается благоустройства, то его можно сделать за счет средств бюджета города Тюмени в рамках выполнения комплексного благоустройства дворовых территорий»сообщили представители «Тюмень — наш дом» в паблике «Наш Город | Новости Тюмени».
Чиновники отметили, что земельный участок на улице Щербакова, 142 не поставлен на госучёт. Собственникам жилья (или одному из них) рекомендуется обратиться в региональный департамент имущественных отношений. Далее нужно подать заявление на благоустройство в управу ЦАО г.Тюмени.