Чиновники Тюмени не нашли проблем на разбитой детской площадке на улице Щербакова

Чиновники отметили, что земельный участок на улице Щербакова, 142 не поставлен на госучёт. Собственникам жилья (или одному из них) рекомендуется обратиться в региональный департамент имущественных отношений. Далее нужно подать заявление на благоустройство в управу ЦАО г.Тюмени.