nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Чиновники Тюмени не нашли проблем на разбитой детской площадке на улице Щербакова

10 августа 13:27
Фото: 1Mi
Городские чиновники прокомментировали сообщение «Нашего города» о мусоре на детской площадке по улице Щербакова, 142. Местные дети гуляют и играют на фоне стекла и окурков, которые разбросаны около многоквартирного дома.

«Было проведено квартальным имущественного комплекса обследование. Территория содержится УК в удовлетворительном состоянии. Что касается благоустройства, то его можно сделать за счет средств бюджета города Тюмени в рамках выполнения комплексного благоустройства дворовых территорий»сообщили представители «Тюмень — наш дом» в паблике «Наш Город | Новости Тюмени».

Чиновники отметили, что земельный участок на улице Щербакова, 142 не поставлен на госучёт. Собственникам жилья (или одному из них) рекомендуется обратиться в региональный департамент имущественных отношений. Далее нужно подать заявление на благоустройство в управу ЦАО г.Тюмени.

Материалы по теме
В Тюмени детям запретили посещать 23 дворовые площадки«Ей уже лет 20»: тюменцы пожаловались на разбитую детскую площадку
#Новости#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25