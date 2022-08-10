Через полгода следователи поймали мужчину, который жестоко избил тюменку

«По крайней мере я сейчас понимаю, что сдвинется ситуация в лучшую сторону. В любом случае процесс и дальнейшая работа незакончена, нужно чтобы человек понёс справедливое наказание. Там адвокат возможно подаст гражданский иск или ещё как-то, не знаю что они будут готовить и решать этот вопрос. Ирина на данный момент находится в безопасности, а тот человек под стражей. Самое главное – победа»сообщила «Нашему городу» подруга Ирины, Мария (она организовала компанию помощи для тюменки).