Через полгода следователи поймали мужчину, который жестоко избил тюменку

Напомним, что в феврале Александр Жириков избил Ирину В. и скрылся. Задержать его по горячим следам не удалось, розыск мужчины продолжался почти 6 месяцев.
«Да, действительно, мы эту информацию подтверждаем. Сегодня утром он был задержан сотрудниками тюменского уголовного розыска на территории города Екатеринбурга и помещён в следственный изолятор. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и в ближайшее время он будет эпатирован в СИЗО города Тюмени»сообщил «Нашему городу адвокат Ирины В. Максим Еремеев.
Подруга Ирины, Мария, отметила важность задержания Александра Жирикова. Теперь тюменка может чувствовать себя в безопасности.
«По крайней мере я сейчас понимаю, что сдвинется ситуация в лучшую сторону. В любом случае процесс и дальнейшая работа незакончена, нужно чтобы человек понёс справедливое наказание. Там адвокат возможно подаст гражданский иск или ещё как-то, не знаю что они будут готовить и решать этот вопрос. Ирина на данный момент находится в безопасности, а тот человек под стражей. Самое главное – победа»сообщила «Нашему городу» подруга Ирины, Мария (она организовала компанию помощи для тюменки).