90-е вернулись? В России наблюдается рост преступности

Но все-таки из-за множества камер уличного наблюдения, которые работают в связке с системой распознавания лиц преступность не достигнет своего пика. В России более 15 млн установленных камер. Кстати, именно благодаря камерам за последнее полугодие в Москве раскрыли 4400 преступлений.