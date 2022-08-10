90-е вернулись? В России наблюдается рост преступности

Беднеющие граждане — основной фактор для увеличения преступности. В любой стране беднеющее население склонно к агрессии и криминогенному состоянию. По данным Росстата, реальные денежные доходы в нашей стране просели на 1,9%.
Но все-таки из-за множества камер уличного наблюдения, которые работают в связке с системой распознавания лиц преступность не достигнет своего пика. В России более 15 млн установленных камер. Кстати, именно благодаря камерам за последнее полугодие в Москве раскрыли 4400 преступлений.
Согласно данным Генпрокуратуры, за первое полугодие 2022 года преступность немного снизилось, однако зато ущерб от них возрос в 2,22 раза. К самым распространенным экономическим преступлениям относится телефонное мошенничество.
Обычно в кризис у людей проявляется повышенная доверчивость. Они становятся заложниками обманщиков и охотнее «ведутся» на махинации. По количеству подобных преступлений лидирующее места занимают Челябинская область, Еврейская АО и Амурская область.
Проведение спецоперации на Украине также негативно влияет на преступность в стране. Возросло число тяжких преступлений, которые совершаются мигрантами. По данным Генпрокуратуры, в этом году рост экстремизма составил 28,5%. Выявили 775 подобных преступлений.
Сейчас заинтересованные в дестабилизации обстановки на территории России регулярно отправляют ложные сообщения о минировании административных учреждений и учебных заведений.
Можно сделать вывод, что преступность возрастет. Мошенники будут придумывать все более изощренные способы вымогательства денег, а силовики искать отъявленных «экстремистов». Россиянам стоить подходить ко всему с долей скептицизма, дабы не стать мишенью для манипуляций.