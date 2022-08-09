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За последние полгода в Тюменской области скончались 32 младенца

9 августа 12:04
Фото: 1Mi
По информации Росстата, в Тюменской области в период с января по июнь 2022 года младенческая смертность снизилась. Всего скончалось 32 ребёнка, семь из них – это малыши до 1 года.

При этом в ЯНАО, ХМАО и Тюменской области скончалось 68 детей. Отмечается, что в Росстате проанализировали данные региональных ЗАГСов. При этом общая естественная убыль населения РФ составила 383 000 человек за последние полгода.

«Естественная убыль составила 28 тыс. 744 человека, что в 2,15 раза ниже показателя за июнь 2021 года»сообщается в документе Росстата от 5 августа.

Фото: Росстат

Ранее опрештаб сообщал, что за 6 месяцев в нашем регионе родилось 8 556 детей. С апреля этого года динамика регистрации новорожденных только растёт.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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