За последние полгода в Тюменской области скончались 32 младенца

По информации Росстата, в Тюменской области в период с января по июнь 2022 года младенческая смертность снизилась. Всего скончалось 32 ребёнка, семь из них – это малыши до 1 года.

При этом в ЯНАО, ХМАО и Тюменской области скончалось 68 детей. Отмечается, что в Росстате проанализировали данные региональных ЗАГСов. При этом общая естественная убыль населения РФ составила 383 000 человек за последние полгода. «Естественная убыль составила 28 тыс. 744 человека, что в 2,15 раза ниже показателя за июнь 2021 года»сообщается в документе Росстата от 5 августа. Фото: Росстат Ранее опрештаб сообщал, что за 6 месяцев в нашем регионе родилось 8 556 детей. С апреля этого года динамика регистрации новорожденных только растёт. Материалы по теме За полгода в Тюмени родилось две тройни