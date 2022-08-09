За последние полгода в Тюменской области скончались 32 младенца

При этом в ЯНАО, ХМАО и Тюменской области скончалось 68 детей. Отмечается, что в Росстате проанализировали данные региональных ЗАГСов. При этом общая естественная убыль населения РФ составила 383 000 человек за последние полгода.
«Естественная убыль составила 28 тыс. 744 человека, что в 2,15 раза ниже показателя за июнь 2021 года»сообщается в документе Росстата от 5 августа.
Ранее опрештаб сообщал, что за 6 месяцев в нашем регионе родилось 8 556 детей. С апреля этого года динамика регистрации новорожденных только растёт.