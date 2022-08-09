В тюменском торговом центре «Колумб» несколько человек избили охранника

Сообщается, что женщина продаёт в местной лавке мороженное. Охранник получил травмы головы и был госпитализирован в больницу, его здоровью ничего не угрожает.
«А если дать побольше бизнес, они всю Тюмень будут в страхе держать? Всех отправить подметать город, пусть пользу приносят»отметила подписчица телеграм-канала Наталья Н.
Об инциденте высказались десятки тюменцев. Люди недовольны тем, что другие охранники ТЦ не пресекли противоправные действия.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец избил дома свою маму. На суде он извинился и раскаялся.