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В тюменском торговом центре «Колумб» несколько человек избили охранника

9 августа 10:21
Фото: 1Mi
В Тюмени брат и друзья сотрудницы из ТЦ «Колумб» избили охранника. Конфликт возник при проверке пропусков на входе в здание, продавщица отказалась предоставлять документы, сообщается в телеграм-канале «Тюмень № 1». Произошедшее вызвало бурную реакцию тюменцев.

Сообщается, что женщина продаёт в местной лавке мороженное. Охранник получил травмы головы и был госпитализирован в больницу, его здоровью ничего не угрожает.

«А если дать побольше бизнес, они всю Тюмень будут в страхе держать? Всех отправить подметать город, пусть пользу приносят»отметила подписчица телеграм-канала Наталья Н.

Об инциденте высказались десятки тюменцев. Люди недовольны тем, что другие охранники ТЦ не пресекли противоправные действия.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец избил дома свою маму. На суде он извинился и раскаялся.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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