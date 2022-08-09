В Тюмени цены на сезонные овощи, фрукты и ягоды достигли годового минимума

В частности картошка подешевела до 35 рублей за килограмм (в июле стоила 41-45 рублей). Морковь теперь можно найти по 39 (ранее стоила от 47 рублей). Свекла продаётся за 29, капуста за 21. Постепенно исчезают с прилавков недорогие огурцы (41-48 рублей) и помидоры (89). Покупатели стали чаще брать арбузы (по 19,90 рублей).