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В Тюмени цены на сезонные овощи, фрукты и ягоды достигли годового минимума

9 августа 16:27
Фото: 1Mi
Цены на овощи и фрукты в тюменских магазинах достигли своего минимума. Большинство сезонных продуктов в августе подешевели. Ожидается, что цены на продукты начнут расти в начале сентября, сообщают источники «Нашего города».

В частности картошка подешевела до 35 рублей за килограмм (в июле стоила 41-45 рублей). Морковь теперь можно найти по 39 (ранее стоила от 47 рублей). Свекла продаётся за 29, капуста за 21. Постепенно исчезают с прилавков недорогие огурцы (41-48 рублей) и помидоры (89). Покупатели стали чаще брать арбузы (по 19,90 рублей).

Бананы можно купить за 63 рубля (ранее 65). Постепенно заканчивается сезон сбора ягод. Яблоки в местных магазинах стоят по 89-99 рублей за килограмм. Эксперты отметили постепенное снижение цен на растительные масла. Абрикосы можно найти за 118 рублей, виноград по 129.

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