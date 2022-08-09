В Тюмени появится новый съезд на улицу Мельникайте с объездной дороги

Данное решение позволит серьёзно сократить заторы при следовании в сторону центра города или на улицу Широтную. По данным 2ГИС и сервиса «Яндекс.Пробки», затруднения на этом участке трассы отмечаются ближе к 18:00 в будние дни.
В данный момент по заявке № 0167200003422004840 идёт поиск подрядчиков, конкурс завершится 16 августа. Новая дорога должна появиться в районе ТЦ «Метро» и ТЦ «Лента», она упростит заезд с улицы Федюнинского на Мельникайте. Здесь же установят освещение. Будет проведено устройство внутренних трубопроводных систем, монтаж технологического оборудования.
Стоит отметить, что это не единственные работы по дорожному строительству, которые проводятся на улице Мельникайте. Ранее «Наш город» сообщал, что в 2021 году местные власти изъяли земельные участки на Мельникайте для строительства дороги.
Также городские власти планируют взять дополнительно в кредит 1 млрд рублей на возведение трёхуровневой развязки на пересечении улиц Мельникайте — Дружбы. Строительством объекта будет заниматься компания «Мостострой-11».
Кроме того, в планах у властей - соединить в перспективе улицей Мельникайте улицу Федюнинского с Велижанским трактом.