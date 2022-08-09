В Тюмени появится новый съезд на улицу Мельникайте с объездной дороги

На сайте Госзакупок появился аукцион по реконструкции развязки на улице Мельникайте. На эти цели планируется потратить 80,4 млн рублей. Устройство правоповоротного съезда с объездной дороги в Тюмени на улицу Мельникайте в районе улицы Федюнинского должно быть завершено в середине 2023 года.

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