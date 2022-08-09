В Тюмени не платят продавцам, садят за смерть в бане, захватывают рынок алкоголя

Поставщики из Казахстана настойчиво предлагают сотрудничество тюменским предпринимателям
Как сообщают URA.RU, после ухода многих зарубежных марок алкогольной продукции тюменские предприниматели пытаются перенастроить цепочку поставок. Тем не менее, отмечается неготовность бизнесменов к работе в новых условиях.
Происходят попытки замены импортного алкоголя продукцией из Казахстана, однако предприниматели сталкиваются с агрессией. Также стоит отметить, что предлагаемая продукция не лучшего качества.
Как рассказал источник издания, поставщики из Казахстана налаживают отношения с мелкими торговыми точками в Тюмени. Однако переговоры партнеры ведут весьма настойчиво. Тюменским бизнесменам предлагают закупить алкоголь по цене в 120 рублей за бутылку.
Тем временем, был зафиксирован спад спроса на алкогольную продукцию.
Тюменец получил условный срок за смерть детей в его бане
Весной текущего года в одном из домов произошла трагедия. В ходе эксплуатации банной печи погибли два ребенка — они отравились окисью углерода.
Летом 2021 года 60-летний мужчина сделал газовую печь из металла. Для этого он сварил корпус с открытой топкой, поставил туда две горелки, автоматическое газогорелочное устройство и установил дымовую трубу. Однако самодельная печь привела к трагедии, в которой погибли его дочь и сын.
В результате, мужчина получил 1 год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Отца погибших признали виновным в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Владельцы лавок мороженого «33 пингвина» не платят зарплаты продавцам
В социальных сетях тюменцы жалуются на невыплаты зарплат несовершеннолетним продавцам мороженого. Работникам обещали платить по 18 тысяч рублей.
По словам горожан, работники лавок «33 пингвина» не получают оплату, также их не оформляют по трудовому договору. Один из таких случаев произошел в Верхнем бору. Как отмечают сами владельцы ларьков: «с данными лицами мы попрощались из-за халатного отношения, антисанитарии на рабочем месте».
«Моя дочка работала в „33 пингвина“, она уволилась 2 недели назад. Все работники жалуются на невыплату зарплаты. Их сотрудники являются подростками и работают без медкнижки, по договору не оформляют. На мои звонки работодатель попросту не отвечает. Дочь работала в Верхнем бору» — рассказала подписчица телеграм-канала «Тюмень № 1».
Ей посоветовали собрать факты и обратиться в суд.