В Тюмени не платят продавцам, садят за смерть в бане, захватывают рынок алкоголя

Летом 2021 года 60-летний мужчина сделал газовую печь из металла. Для этого он сварил корпус с открытой топкой, поставил туда две горелки, автоматическое газогорелочное устройство и установил дымовую трубу. Однако самодельная печь привела к трагедии, в которой погибли его дочь и сын.