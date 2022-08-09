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В Тюмени молодым людям, которые продают мороженое, не платят зарплату

9 августа 13:13
Фото: 1Mi
В телеграм-канале «Тюмень № 1» горожане сообщают, что подростки работают в лавках «33 пингвина» и им не платят зарплату. По трудовому договору юных тюменцев не оформляют, один из подобных инцидентов произошел в Верхнем бору.

Всем обещают зарплату в 18 000 рублей. Между тем владельцы ларьков отмечают, что «с данными лицами мы попрощались из-за халатного отношения, антисанитарии на рабочем месте».

«Моя дочка работала в „33 пингвина“, она уволилась 2 недели назад. Все работники жалуются на невыплату зарплаты. Их сотрудники являются подростками и работают без медкнижки, по договору не оформляют. На мои звонки работодатель попросту не отвечает. Дочь работала в Верхнем бору»сообщает подписчица телеграм-канала «Тюмень № 1».

Тюменцы отмечают, что в этом случае нужно собирать факты, что ребята «осуществляли трудовую функцию и в суд».

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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