В Тюмени молодым людям, которые продают мороженое, не платят зарплату

«Моя дочка работала в „33 пингвина“, она уволилась 2 недели назад. Все работники жалуются на невыплату зарплаты. Их сотрудники являются подростками и работают без медкнижки, по договору не оформляют. На мои звонки работодатель попросту не отвечает. Дочь работала в Верхнем бору»сообщает подписчица телеграм-канала «Тюмень № 1».