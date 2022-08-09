В прокуратуре проверят информацию о брошенном в тобольской больнице ребенке

По данным областной прокуратуры, в ходе разбирательства установят обстоятельства попадания ребенка в больницу без участия родителей.
Кроме того, должны дать оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений с несовершеннолетними. Если будут найдены нарушения, то примут меры по защите прав малолетнего ребенка.
Ранее «Наш город» писал о сотруднице Роспотребнадзора, которую лишили должности и оштрафовали за подлог. Ее на два года лишили права работать с госорганах и назначили штраф в размере 325 тысяч рублей.