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В прокуратуре проверят информацию о брошенном в тобольской больнице ребенке

9 августа 13:57
Фото: 1Mi
Прокуратура Тюменской области проверит информацию в СМИ о ребенке, оказавшимся в больнице в Тобольске без присмотра. Проверкой займётся тобольский межрайонный прокурор.

По данным областной прокуратуры, в ходе разбирательства установят обстоятельства попадания ребенка в больницу без участия родителей.

Кроме того, должны дать оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений с несовершеннолетними. Если будут найдены нарушения, то примут меры по защите прав малолетнего ребенка.

Ранее «Наш город» писал о сотруднице Роспотребнадзора, которую лишили должности и оштрафовали за подлог. Ее на два года лишили права работать с госорганах и назначили штраф в размере 325 тысяч рублей.

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