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Тюменцу, по вине которого в ДТП погибли его жена и дочь, вынесли приговор

9 августа 07:22
Фото: 1Mi
Жителю Тюменской области, по вине которого в аварии погибли его жена и трехлетняя дочь, вынесли приговор. 36-летнего тюменца лишили свободы на два года условно и водительских прав на один год. На решение суда повлияла просьба родственников погибшей в ДТП женщины не отправлять ее супруга в тюрьму.

Трагедия произошла 6 марта 2022 года. Мужчина со своей семьей отправился в Тюмень из села Омутинское. Однако при выборе скоростного режима не учел сложные погодные условия — гололед и снег. Машину занесло на 37-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск. Легковушка вылетела на встречную полосу под колеса КамАЗа. От удара супругу и дочь водителя, находившихся на заднем сиденье, выбросило из автомобиля.

Женщина погибла до приезда медиков. Ребенка тюменец самостоятельно на попутной машине довез до больницы. Однако травмы девочки оказались несовместимы с жизнью.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске на шесть лет в колонию-поселение отправили местную жительницу из-за ДТП со смертельным исходом. Женщина наехала на пешехода и скрылась с места аварии.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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