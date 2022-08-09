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Тюменцев приглашают принять участие в «ИТ-диктанте»

9 августа 10:53
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
Пятая всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТ-диктант» состоится 13 сентября. Для подготовки организаторы запустили онлайн проект «ИТ-среда». Идея проведения акции принадлежит департаменту информатизации Тюменской области, который также является ее главным организатором.

На протяжении всего времени акция проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и федеральной сети «Точек кипения».

Главная цель диктанта — определение и повышение уровня цифровой грамотности. А результаты позволяют не только каждому участнику получить независимую оценку своих знаний, но и дают необходимую информацию для формирования образовательных программ по освоению цифровых компетенций, которые заложены в федеральный проект «Кадры для цифровой экономики».

Как и в прошлом году, ИТ-диктант будет состоять из 32 вопросов, разделенных по уровню сложности и категориям, среди которых: «Цифровое потребление», «Поиск информации», «Использование цифровых устройств и их синхронизация», «Использование функционала социальных сетей и производство мультимедийного контента», «Финансовые операции, онлайн-покупки», «Критическое восприятие информации», «Цифровая безопасность». Время на выполнение заданий — 1 час. На прохождение дается одна попытка.

В 2021 году свои цифровые навыки проверили более 100 тысяч человек из 83 регионов страны. Среди них более 35 тысяч прошли стандартную версию тестирования, порядка 34 тысяч студентов вузов и ссузов, более 23 тысяч школьников с 5 по 11 класс и 3,5 тысячи самых младших участников — ученики начальной школы. Пройти версию PRO решились только 8 тысяч человек.

Для подготовки к ИТ-диктанту в этом году организаторы запустили онлайн-проект «ИТ-среда». Каждую среду, начиная с 3 августа, на официальном сайте мероприятия будет доступна лекции экспертов, которые помогут при написании тестов. Здесь же можно посмотреть примеры вопросов прошлого года и подать заявку на участие.

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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