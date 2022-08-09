Тюменцев приглашают принять участие в «ИТ-диктанте»

В 2021 году свои цифровые навыки проверили более 100 тысяч человек из 83 регионов страны. Среди них более 35 тысяч прошли стандартную версию тестирования, порядка 34 тысяч студентов вузов и ссузов, более 23 тысяч школьников с 5 по 11 класс и 3,5 тысячи самых младших участников — ученики начальной школы. Пройти версию PRO решились только 8 тысяч человек.