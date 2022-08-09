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Тюменца наказали за смерть детей в его бане

9 августа 09:32
Фото: 1Mi
Суд признал виновным мужчину, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Ему дали 1 год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

В августе прошлого года 60-летний Юрий С. решил изготовить газовую печь для бани, сварив из металла корпус с открытой топкой. Для этого установил две горелки, а также встроил автоматическое газогорелочное устройство, установив дымовую трубу.

В апреле этого года при эксплуатации банной печи угорели два ребенка мужчины — дочь и сын. Выяснилось, что дети погибли в результате отравления окисью углерода.

Ранее «Наш город» писал о мужчине, который причинил смерть товарищу по неосторожности. У пострадавшего была диагностирована черепно-мозговая травма. Ему дали 1 год 3 месяца условно.

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