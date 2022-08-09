Тюменским школьникам выплатят десятки тысяч рублей за победу на олимпиаде

В этом году в Тюменской области 52 выпускника смогли получить максимальный балл по результатам ЕГЭ, причем трое из них - выпускники прошлых лет. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей. Еще пять человек смогли получить 200 баллов, сдав успешно сразу два экзамена, им уже полагается выплата размером в 200 тысяч рублей.