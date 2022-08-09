Тюменским школьникам выплатят десятки тысяч рублей за победу на олимпиаде

Напомним, по решению правительства Тюменской области призерам и победителям олимпиад всероссийского и международного уровней полагаются денежные выплаты в размере от 30 тысяч до 70 тысяч рублей. Соответствующее постановление было подписано губернатором региона Александром Моором в июле этого года.
Ранее глава Тюменской области также анонсировал материальное поощрение для выпускников, которые при сдаче ЕГЭ набрали максимальные баллы. Они смогут получить по 100 тысяч рублей за каждый экзамен, набравший 100 баллов.
Данное решение губернатор Тюменской области Александр Моор принял во время прямой линии, которая прошла в июне этого года. Стоит отметить, что поддержка одаренных и талантливых детей всегда будет являться приоритетом в работе правительства Тюменской области.
В этом году в Тюменской области 52 выпускника смогли получить максимальный балл по результатам ЕГЭ, причем трое из них - выпускники прошлых лет. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей. Еще пять человек смогли получить 200 баллов, сдав успешно сразу два экзамена, им уже полагается выплата размером в 200 тысяч рублей.
Интересно, что в этом году лучшие результаты зарегистрированы в ЕГЭ по русскому языку и истории. При этом 40% от всех работ получили высокие баллы (80+).