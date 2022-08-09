Тюменская область отмечает Международный день коренных народов мира

Отметим, Тюменская область относится к числу регионов с наиболее многонациональным составом населения.Здесь проживают представители более ста пятидесяти национальностей и народностей. К наиболее многочисленным относятся русские, татары, украинцы, казахи, немцы. Каждый народ имеет свою самобытную культуру, историю, традиции и для каждого из них Тюменская область стала родным домом.