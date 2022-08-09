Тюменская область отмечает Международный день коренных народов мира

В археологическом музее-заповеднике Тюмени состоялся национальный праздник «Тутанг ратхар» — «Встреча у живого огня». Мероприятие провела Тюменская областная общественная организация «Центр культуры и творчества финно-угорских народов» при поддержке областного комитета по делам национальностей.
Обрядовый праздник основан на обычаях поклонения коренных народов огню. Много тысячелетий насчитывает почитание огня, особенно домашнего очага у народов Севера. Считалось, что огонь не дает возможность войти в дом злым духам, снимает «нечистоту» с оскверненных предметов. Огонь для предков народов Севера, которые были язычниками, является одним из первых богов.
На празднике были представлены концертные номера ансамбля финно-угорских народов «Хэс» («Звезда»), ансамбля Мегионского землячества «Сибирская вечорка», удмуртского ансамбля «Оскон», хореографического ансамбля «Велес», ансамбля «Ямальский ветеран», Марийского ансамбля «Лунгалтыш», Хора «Югра», хорового коллектива «Конда».
На площадке гости праздника смогли поучаствовать в мастер-классах по бисероплетению, изготовлению игольниц, куклы-закрутки «Акань», изготовлению изделий из бересты.
Также в рамках празднования Дня коренных народов мира в Этноцентре «Увас мир хот» 12 августа состоится мероприятие «В гостях у северного оленя!». В программе праздника традиционные обряды, интерактивная экскурсия, игры народов Севера и праздничное угощения. Мероприятие проводит Тюменская областная общественная организация коренных малочисленных народов «Кедр» при поддержке ООО «РН-Уватнефтегаз».
Отметим, Тюменская область относится к числу регионов с наиболее многонациональным составом населения.Здесь проживают представители более ста пятидесяти национальностей и народностей. К наиболее многочисленным относятся русские, татары, украинцы, казахи, немцы. Каждый народ имеет свою самобытную культуру, историю, традиции и для каждого из них Тюменская область стала родным домом.