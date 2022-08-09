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Тюменка обнаружила в лесу коробку с мертвыми котятами

9 августа 02:17
Фото: «НашГород»
В лесу, неподалеку от садоводческого общества «Суходольное», тюменка обнаружила коробку, в которой лежали мертвые котята. Рядом с коробкой, на дороге, лежало еще три убитых котенка. Жители «Суходольного» отмечают, что они часто находят в местном лесу тела животных.

Тюменка, обнаружившая ужасающую находку, рассказала, что пока сложно определить время смерти животных. А потому неизвестно, выбросили их в лес живыми или мертвыми.

«Я бы хотела похоронить котят, как следует, но была с ребенком и не смогла этого сделать. Мне сложно поверить в то, что какой-то человек смог так поступить. Ужасные времена настали», делится тюменка.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюменской области нашли целую свалку с мертвыми животными. Очевидцы заметили в ней пять голов коров.

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#Аналитика#Алена Патрушева
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