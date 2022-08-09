Тюменка обнаружила в лесу коробку с мертвыми котятами

Тюменка, обнаружившая ужасающую находку, рассказала, что пока сложно определить время смерти животных. А потому неизвестно, выбросили их в лес живыми или мертвыми.
«Я бы хотела похоронить котят, как следует, но была с ребенком и не смогла этого сделать. Мне сложно поверить в то, что какой-то человек смог так поступить. Ужасные времена настали», делится тюменка.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюменской области нашли целую свалку с мертвыми животными. Очевидцы заметили в ней пять голов коров.