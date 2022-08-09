Сотрудницу Роспотребнадзора лишили должности и оштрафовали за подлог

В частности, с одним из предпринимателей ТЦ «Пятница» в Ялуторовске она заключила незаконную сделку. Не выезжая на место, в бланк Надежда К. внесла якобы выявленные нарушения в торговой точке. Позже эти данные были переданы в районный суд, который вынес решение о закрытии павильона на неделю.