Сотрудницу Роспотребнадзора лишили должности и оштрафовали за подлог

Как выяснилось, 44-летняя Надежда К. занималась поверками по соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей. Для того, чтобы получить премию она искусственно завышала показатели работы.
В частности, с одним из предпринимателей ТЦ «Пятница» в Ялуторовске она заключила незаконную сделку. Не выезжая на место, в бланк Надежда К. внесла якобы выявленные нарушения в торговой точке. Позже эти данные были переданы в районный суд, который вынес решение о закрытии павильона на неделю.
Предприниматель за время простоя потерял прибыль и понес убытки. Поэтому был вынужден обратиться в правоохранительные органы.
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