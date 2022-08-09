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Сотрудницу Роспотребнадзора лишили должности и оштрафовали за подлог

9 августа 06:52
Фото: 1Mi
Ведущего специалиста управления Роспотребнадзора в Упоровском, Юргинском и Заводоуковском районах осудили за служебный подлог. Женщину на два года лишили права работать с госорганах и назначили штраф в размере 325 тысяч рублей.
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Тюмень

Как выяснилось, 44-летняя Надежда К. занималась поверками по соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей. Для того, чтобы получить премию она искусственно завышала показатели работы.

В частности, с одним из предпринимателей ТЦ «Пятница» в Ялуторовске она заключила незаконную сделку. Не выезжая на место, в бланк Надежда К. внесла якобы выявленные нарушения в торговой точке. Позже эти данные были переданы в районный суд, который вынес решение о закрытии павильона на неделю.

Предприниматель за время простоя потерял прибыль и понес убытки. Поэтому был вынужден обратиться в правоохранительные органы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ближайшее время состоится суд над заместителем начальника УФСИН. Он признан виновным в коррупции.

#Новости#Тюмень#Суд#Валентина Бурнашева#Общество
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