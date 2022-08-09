Последний в этом месяце жаркий и солнечный день ожидает жителей Тюмени во вторник

Жаркая погода ждёт горожан во вторник, воздух в Тюмени разогреется до +28 градусов. Осадков не ожидается, весь день будет ясно и тепло. Влажность постепенно снизится до 60%, ожидается небольшой ветер 1-3 метров в секунду.
В среду немного похолодает до +27, а в город вернутся облака. Дождей в этот день не ожидается, скорость северного ветра вечером повысится до 3-6 метров в секунду. Влажность повысится до 67%.
Похолодание синоптики ожидают и в четверг, днём в городе до +25 градусов. Вечером в городе появятся плотные облака, погода будет пасмурной. Возможен небольшой дождь, скорость ветра составит 3-5 м/с.
К концу недели похолодает сразу на 5 градусов, возможна гроза. В Тюмени выпадет до 4 мм осадков.