Многодетные семьи побывали на тюменском заводе по обработке отходов

«Когда мы ехали сюда на экскурсию, понятие о сортировочном заводе было совсем другое. Из новостных сюжетов, картинок — ты не понимаешь всей действительности. Когда приехали и вышли на объект, поразил масштаб. Ведь у дома стоит всего 2-3 контейнера, а здесь видишь, сколько на самом деле мусора мы образуем. И его надо весь обработать за рабочую смену. Поразила чистота на заводе, виден труд людей, который достоин уважения», подчеркнула одна из участниц экскурсии Евгения Гапеева.