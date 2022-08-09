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Многодетные семьи побывали на тюменском заводе по обработке отходов

9 августа 08:40
Фото: ТЭО
Сотрудники крупнейшего в уральском федеральном округе мусоросортировочного комплекса организовали экскурсию по предприятию для 13 детей из многодетных семей. Инициатором встречи выступила общественная организация Тюменской области «Радость».

Как работает пункт весового и радиационного контроля, кто сортирует отходы и готовит кипы к отправке на переработку, что входит в обязанности диспетчера смены в операторской, какие виды сырья отбирают на заводе, — об этом и не только в рамках ознакомительного визита узнали ребята и их родители.

«Для детей экскурсия на завод — это уникальная возможность познакомиться изнутри с работой предприятия. Детям интересно лично побывать у нас в гостях, поговорить с людьми, которые здесь работают, увидеть воочию объемы ТКО и, безусловно, получить ответы на вопросы», отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

С многодетными мамами специалисты компании поговорили о домашней сортировке и сложностях, которые возникают. Обсудили будущую инициативу по развитию сети экодомов в регионе, затронули вопросы экопросвещения и осознанного потребления.

«Когда мы ехали сюда на экскурсию, понятие о сортировочном заводе было совсем другое. Из новостных сюжетов, картинок — ты не понимаешь всей действительности. Когда приехали и вышли на объект, поразил масштаб. Ведь у дома стоит всего 2-3 контейнера, а здесь видишь, сколько на самом деле мусора мы образуем. И его надо весь обработать за рабочую смену. Поразила чистота на заводе, виден труд людей, который достоин уважения», подчеркнула одна из участниц экскурсии Евгения Гапеева.

В компании напоминают, что записаться на экскурсию может любой желающий. Для этого необходимо направить заявку на электронный адрес [email protected] Порядок проведения ознакомительных визитов размещен на сайте: https://teo.ecotko.ru/press-center/excursion-request/.

#Новости#ООО "ТЭО"#Юлия Николаева#Город
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