Депутаты Госдумы доработают Закон «О рекламе» до 13 августа 2022 года

Кирьянов пристально следит за всем дискуссиями, касающимися его инициативы, однако позиция его остается неизменной. Парламентарий не поддерживает мнение о том, что единый оператор будет монополистом рынка. Рекламные структуры не лишатся своего права на участие в торгах на установку конструкций, а также эксплуатацию экранов, констатировал депутат. Разница состоит, по его словам, лишь в распределении мест для рекламных конструкций — оно будет осуществляться на специальном ресурсе для размещения сведений. Доступ к нему для рекламщиков станет бесплатным.