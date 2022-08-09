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Депутаты Госдумы доработают Закон «О рекламе» до 13 августа 2022 года

9 августа 06:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
Нашумевший проект закона, предполагающего внесение изменений в ФЗ «О рекламе», до 13 августа 2022 года доработают члены думского комитета по вопросам экономической политики. Автор инициативы — депутат от «Единой России» Артем Кирьянов — привел ряд аргументов в защиту документа.

После завершения работы над поправками в законопроект его направят на второе чтение, сообщает newizv.ru. Документ предусматривает создание в России единого рекламного оператора, которому предоставят полный контроль не только над рынком наружной цифровой рекламы, но и над интернет-ресурсами, размещающими частные объявления (сайтами-классифайдами).

Следует отметить, что мнения российских законодателей относительно идеи Кирьянова разделились. Оппоненты нового документа обратили внимание на тот факт, что в стране появится искусственный монополист на рекламном рынке, который лишится в конечном счете подавляющего большинства мелких игроков.

Главными аргументами сторонников инициативы единоросса являются ужесточение контроля над рекламным рынком и обеспечение защиты национальных интересов страны. Кроме того, еще одним аспектом предложенной реформы была названа коррупционная составляющая. Напомним, все решения по «наружке» в субъектах РФ принимают в настоящее время местные власти. Однако серьезные конфликты из-за передела рынка имели место на территории практически каждого региона.

Кирьянов пристально следит за всем дискуссиями, касающимися его инициативы, однако позиция его остается неизменной. Парламентарий не поддерживает мнение о том, что единый оператор будет монополистом рынка. Рекламные структуры не лишатся своего права на участие в торгах на установку конструкций, а также эксплуатацию экранов, констатировал депутат. Разница состоит, по его словам, лишь в распределении мест для рекламных конструкций — оно будет осуществляться на специальном ресурсе для размещения сведений. Доступ к нему для рекламщиков станет бесплатным.

По словам автора инициативы, внедрение новой структуры предполагает создание полутора тысяч рабочих мест, а как только будет ликвидирован элемент вероятной коррупции, доходы местных бюджетов начнут демонстрировать рост. Установка единым оператором рекламных конструкций и их эксплуатация принесет многомиллиардные доходы, полагает Кирьянов.

Депутат от фракции «Единая Россия» убежден: если законопроект о создании единого оператора примут, на отечественном рекламном рынке удастся навести порядок. На частную структуру возложат контроль не только над билбордами, но и над классифайдами, что позволит в значительной степени сократить риски утечки личных данных россиян.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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