Число ипотечных сделок клиентов ВТБ в Тюменской области выросло на 20%

«Мы наблюдаем прирост выдач ипотеки в Тюменской области третий месяц подряд. При этом в июле динамика по числу сделок оказалась даже выше, чем по объему. Это говорит о постепенном восстановлении рынка вторичного жилья, где средняя сумма кредита ниже. Сейчас доли ипотеки на готовые и строящиеся объекты в выдачах ВТБ в регионе уравновесились и находятся на уровне 40-45%. Остальные сделки приходятся на вновь актуальное рефинансирование. По нашим прогнозам, рынок Тюменской области продолжит расти и далее. Активность заемщиков, приобретающих жилье на вторичном рынке, запускает цепочки купли-продажи объектов и дает импульс в том числе и для «первички»,комментирует управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.