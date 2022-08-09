Бизнесмены из Казахстана пытаются захватить алкогольный рынок Тюмени

Тюменские бизнесмены пытаются заменить импортный алкоголь продукцией из Казахстана, но сталкиваются с агрессией. Предприниматели перенастраивают цепочку поставок из-за санкций, но не готовы работать в подобных условиях, сообщает URA.RU.

При этом продукция предприятий из Казахстана не лучшего качества. «Активизировались постaвщики из Кaзaхстaнa. Они пытaются зaвести пaртнерские отношения с влaдельцaми небольших торговых точек. При этом переговоры ведут очень нaстойчиво», – пояснил источник издания URA.RU. Алкоголь тюменским предпринимателям предлагают по 120 рублей за бутылку. При этом аналитики зафиксировали снижение спроса на горячительные напитки. Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области 20 человек скончались от отравления палёной водкой. Материалы по теме В Тюмени суд рассмотрит дело о смерти 20 человек из-за отравления алкоголем