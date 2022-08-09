При этом продукция предприятий из Казахстана не лучшего качества.
«Активизировались постaвщики из Кaзaхстaнa. Они пытaются зaвести пaртнерские отношения с влaдельцaми небольших торговых точек. При этом переговоры ведут очень нaстойчиво», – пояснил источник издания URA.RU.
Алкоголь тюменским предпринимателям предлагают по 120 рублей за бутылку. При этом аналитики зафиксировали снижение спроса на горячительные напитки.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области 20 человек скончались от отравления палёной водкой.