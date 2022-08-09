Александр Моор вручил тюменцам государственные и региональные награды

Государственных наград от президента России, наград и почетных званий Тюменской области, поощрений регионального правительства удостоились общественные деятели, врачи, работники культуры, учителя, строители, работники транспорта, государственные служащие.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены член совета Тюменской областной общественной организации инвалидов Союза «Чернобыль» Анатолий Юшков, главный инженер АО «Лесное» Игорь Орлов и председатель Тюменского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Герман Смирнов.
Благодарность президента России объявлена и. о. председателя Тюменской областной думы Андрею Артюхову, заместителю губернатора Тюменской области Павлу Белявскому, ведущему специалисту департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Маргарите Матвеевой, учителю Новолыбаевской средней школы Заводоуковского городского округа Татьяне Шамониной и дорожному мастеру Тюменской дистанции пути Свердловской железной дороги Виктору Новиченко.
Также несколько тюменцев удостоены наград за смелые и решительные действия при спасении людей в условиях, сопряженных с риском для жизни.
«Все вы — гордость Тюменской области. Благодарю вас за вклад в развитие нашего региона»,отметил Александр Моор.