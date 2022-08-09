nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Александр Моор вручил тюменцам государственные и региональные награды

9 августа 12:03
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Александр Моор вручил тюменцам государственные и региональные награды. Торжественная церемония прошла в правительстве Тюменской области 9 августа, накануне дня рождения региона, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Государственных наград от президента России, наград и почетных званий Тюменской области, поощрений регионального правительства удостоились общественные деятели, врачи, работники культуры, учителя, строители, работники транспорта, государственные служащие.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены член совета Тюменской областной общественной организации инвалидов Союза «Чернобыль» Анатолий Юшков, главный инженер АО «Лесное» Игорь Орлов и председатель Тюменского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Герман Смирнов.

Благодарность президента России объявлена и. о. председателя Тюменской областной думы Андрею Артюхову, заместителю губернатора Тюменской области Павлу Белявскому, ведущему специалисту департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Маргарите Матвеевой, учителю Новолыбаевской средней школы Заводоуковского городского округа Татьяне Шамониной и дорожному мастеру Тюменской дистанции пути Свердловской железной дороги Виктору Новиченко.

Также несколько тюменцев удостоены наград за смелые и решительные действия при спасении людей в условиях, сопряженных с риском для жизни.

«Все вы — гордость Тюменской области. Благодарю вас за вклад в развитие нашего региона»,отметил Александр Моор.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25