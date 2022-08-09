«20 главных событий России за 20 лет»: экономические драйверы России

В России за последние несколько лет создано 115 территорий опережающего развития. Как привило эти зоны открываются в моногородах и населенных пунктах Дальнего Востока. Режим ТОСЭР позволяет открыть новые производства, которые будут гарантировать стабильность развития города. Резиденты могут рассчитывать на понижение ставок по страховым взносам до 7,6% (для нерезидентов ставка составляет 30%), льготы по налогам на прибыль — в течение первых пяти лет он составит не более 5%, в течение последующих пяти лет — не более 12%. А так же обнуляются земельный налог и налог на имущество. В целом участие предприятия в ТОСЭР позволяет снизить налоговую нагрузку предприятия на 26%.