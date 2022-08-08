Выпускники магистратуры выведут региональное образование на качественно новый уровень

«Те, кто придут на программу, должны иметь опыт реальной образовательной деятельности. В процессе обучения они прокачают свои лидерские компетенции, получат совершенно новый опыт, расширят сеть профессиональных контактов и попадут в сообщество управленцев нашего региона, будут ориентированы на то, чтобы наша школа трансформировалась, становилась лучше и наше региональное образование было конкурентоспособным на уровне страны и мира»,говорит Людмила Федина, руководитель магистерской программы «Управление образованием».