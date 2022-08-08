Выпускники магистратуры выведут региональное образование на качественно новый уровень

В ТюмГУ продолжается набор на очно-заочную магистерскую программу «Управление образованием», разработанную совместно с НИУ «Высшая школа экономики».
Одна из главных компетенций современного лидера — всегда быть готовым к изменениям и умело вести к ним коллектив. На формирование необходимых для этого навыков и нацелена новая магистратура «Управление образованием».
Потенциальными студентами программы могут стать руководители образовательных организаций, сотрудники органов исполнительной власти, педагоги, предприниматели в сфере образования.
«Те, кто придут на программу, должны иметь опыт реальной образовательной деятельности. В процессе обучения они прокачают свои лидерские компетенции, получат совершенно новый опыт, расширят сеть профессиональных контактов и попадут в сообщество управленцев нашего региона, будут ориентированы на то, чтобы наша школа трансформировалась, становилась лучше и наше региональное образование было конкурентоспособным на уровне страны и мира»,говорит Людмила Федина, руководитель магистерской программы «Управление образованием».
Обучение построено в формате проектных мастерских: магистрант работает над проектами и исследованиями под наблюдением опытных наставников — ведущих российских ученых, экспертов и практиков. Через тренинги, семинары, деловые игры, стратегические сессии происходит погружение в проблематику современного частного и государственного образования.
Одновременно с изучением дисциплин магистранты будут проходить учебную практику, которая включает участие в исследованиях, проводимых НИУ ВШЭ, ТюмГУ и организациями-партнерами.
Заявления от желающих поступить на магистерскую программу «Управление образованием» принимаются до 30 сентября.