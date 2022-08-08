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Выпускники магистратуры выведут региональное образование на качественно новый уровень

8 августа 09:54
Фото: ТюмГУ
В ТюмГУ набирают желающих на очно-заочную магистерскую программу. Участниками программы могут стать руководители образовательных учреждений, педагоги, предприниматели в сфере образования, сотрудники органов исполнительной власти. Заявления будут принимать до 30 сентября.

В ТюмГУ продолжается набор на очно-заочную магистерскую программу «Управление образованием», разработанную совместно с НИУ «Высшая школа экономики».

Одна из главных компетенций современного лидера — всегда быть готовым к изменениям и умело вести к ним коллектив. На формирование необходимых для этого навыков и нацелена новая магистратура «Управление образованием».

Потенциальными студентами программы могут стать руководители образовательных организаций, сотрудники органов исполнительной власти, педагоги, предприниматели в сфере образования.

«Те, кто придут на программу, должны иметь опыт реальной образовательной деятельности. В процессе обучения они прокачают свои лидерские компетенции, получат совершенно новый опыт, расширят сеть профессиональных контактов и попадут в сообщество управленцев нашего региона, будут ориентированы на то, чтобы наша школа трансформировалась, становилась лучше и наше региональное образование было конкурентоспособным на уровне страны и мира»,говорит Людмила Федина, руководитель магистерской программы «Управление образованием».

Обучение построено в формате проектных мастерских: магистрант работает над проектами и исследованиями под наблюдением опытных наставников — ведущих российских ученых, экспертов и практиков. Через тренинги, семинары, деловые игры, стратегические сессии происходит погружение в проблематику современного частного и государственного образования.

Одновременно с изучением дисциплин магистранты будут проходить учебную практику, которая включает участие в исследованиях, проводимых НИУ ВШЭ, ТюмГУ и организациями-партнерами.

Заявления от желающих поступить на магистерскую программу «Управление образованием» принимаются до 30 сентября.

#Новости#ТюмГУ#Анна Доронина#Общество
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