Власти купят роскошную квартиру в самом центре Тюмени за 11,6 млн рублей

В жилом помещении должна быть встроенная мебель (на кухне), новая сантехника, в комнатах должны быть поклеены обои.
«Общая площадь жилого помещения, не менее 110 кв.м»,указанно в приложении № 1 для участников закупки.
Местоположение дома — «квартал улиц Республики — Первомайская — Осипенко — Профсоюзная». Стоит отметить, что стоимость квадратного метра квартиры составляет около 100 000 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице готовят к сносу 11 жилых домов на улице Камчатской (Лесобаза).