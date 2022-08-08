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Власти купят роскошную квартиру в самом центре Тюмени за 11,6 млн рублей

8 августа 12:31
Фото: 1Mi
По данным сайта Госзакупок, тюменские власти собираются купить квартиру в самом центре Тюмени за 11,6 млн рублей. Согласно заявке № 0167200003422004481 на данный момент идёт работа комиссии, которая определит победителя аукциона.

В жилом помещении должна быть встроенная мебель (на кухне), новая сантехника, в комнатах должны быть поклеены обои.

«Общая площадь жилого помещения, не менее 110 кв.м»,указанно в приложении № 1 для участников закупки.

Местоположение дома — «квартал улиц Республики — Первомайская — Осипенко — Профсоюзная». Стоит отметить, что стоимость квадратного метра квартиры составляет около 100 000 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице готовят к сносу 11 жилых домов на улице Камчатской (Лесобаза).

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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