Власти купят роскошную квартиру в самом центре Тюмени за 11,6 млн рублей

По данным сайта Госзакупок, тюменские власти собираются купить квартиру в самом центре Тюмени за 11,6 млн рублей. Согласно заявке № 0167200003422004481 на данный момент идёт работа комиссии, которая определит победителя аукциона.

В жилом помещении должна быть встроенная мебель (на кухне), новая сантехника, в комнатах должны быть поклеены обои. «Общая площадь жилого помещения, не менее 110 кв.м»,указанно в приложении № 1 для участников закупки. Местоположение дома — «квартал улиц Республики — Первомайская — Осипенко — Профсоюзная». Стоит отметить, что стоимость квадратного метра квартиры составляет около 100 000 рублей. Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице готовят к сносу 11 жилых домов на улице Камчатской (Лесобаза). Материалы по теме В Тюмени сносят 130 аварийных домов, готовятся к сносу 11 зданий на улице Камчатской