В Тюменской области в ДТП погиб водитель, влетевший в фуры

К сожалению, 66-летний водитель легковушки получил серьезные травмы и погиб по пути в больницу. 64-летняя пассажирка осталась жива, но получила множественные ранения.
В настоящее время на месте аварии находятся сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего ЧП.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе на минувшей неделе произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись фура и легковой автомобиль. Водитель последнего уснул за рулем и вылетел на встречную полосу автодороги. В аварии погиб его 21-летний сын.