В Тюменской области в ДТП погиб водитель, влетевший в фуры

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе на минувшей неделе произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись фура и легковой автомобиль. Водитель последнего уснул за рулем и вылетел на встречную полосу автодороги. В аварии погиб его 21-летний сын.