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В Тюменской области в ДТП погиб водитель, влетевший в фуры

8 августа 07:33
Фото: ГИБДД Тюменской области
Жесткая авария произошла сегодня утром в Абатском районе. На 336 километре автодороги Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск водитель отечественного легкового автомобиля врезался в два грузовика Volvo. По неизвестной причине он выехал на встречную полосу.
Сюжет
Тюмень

К сожалению, 66-летний водитель легковушки получил серьезные травмы и погиб по пути в больницу. 64-летняя пассажирка осталась жива, но получила множественные ранения.

В настоящее время на месте аварии находятся сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего ЧП.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе на минувшей неделе произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись фура и легковой автомобиль. Водитель последнего уснул за рулем и вылетел на встречную полосу автодороги. В аварии погиб его 21-летний сын.

#Новости#Тюмень#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Происшествия
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