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В Тюменской области нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

8 августа 04:40
Фото: 1Mi
64-летнюю жительницу Нижнетавдинского района Светлану Балалину, заблудившуюся в лесу, нашли. Пенсионерка провела в лесу сутки. Как рассказали «Нашему Городу» в ДПСО «ТюменьРегионСпас», в настоящее время тюменка находится дома с родными, с ней все в порядке.
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Тюмень

Напомним, 4 августа Светлана Анатольевна отправилась в лес собирать ягоды, но настолько увлеклась процессом, что заблудилась. Она попыталась выйти к пасеке, расположенной недалеко, но заплутала только сильнее.

Спасатели обнаружили пенсионерку примерно в полутора километрах от трассы. Женщина рассказала, что впервые заблудилась в лесу.

«Я вообще без телефона всегда в лес хожу. Уже и с внуками, и с правнуками, и со всеми попрощалась», отметила Светлана.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени спустя семь дней поисков нашли 35-летнего жителя областной столицы. О его пропаже родные сообщили 30 июля. Накануне в «ЛизаАлерт» рассказали, что тюменец найден.

#Новости#Тюмень#Поиск людей#Валентина Бурнашева#Общество
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