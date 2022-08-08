В Тюменской области нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

Напомним, 4 августа Светлана Анатольевна отправилась в лес собирать ягоды, но настолько увлеклась процессом, что заблудилась. Она попыталась выйти к пасеке, расположенной недалеко, но заплутала только сильнее.
Спасатели обнаружили пенсионерку примерно в полутора километрах от трассы. Женщина рассказала, что впервые заблудилась в лесу.
«Я вообще без телефона всегда в лес хожу. Уже и с внуками, и с правнуками, и со всеми попрощалась», отметила Светлана.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени спустя семь дней поисков нашли 35-летнего жителя областной столицы. О его пропаже родные сообщили 30 июля. Накануне в «ЛизаАлерт» рассказали, что тюменец найден.