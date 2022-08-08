В Тюменской области нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

64-летнюю жительницу Нижнетавдинского района Светлану Балалину, заблудившуюся в лесу, нашли. Пенсионерка провела в лесу сутки. Как рассказали «Нашему Городу» в ДПСО «ТюменьРегионСпас», в настоящее время тюменка находится дома с родными, с ней все в порядке.

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