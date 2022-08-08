В Тюменской области нашли свалку с мертвыми животными

«Координаты на карте для ответственных органов. Остановились по дороге и увидели этот ужас. Насчитали пять голов коров. И это только то, что увидели. Неизвестно, сколько их там еще», написал автор фотографий.
Официальные комментарии от природоохранной прокуратуры Тюменской области ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце мая в Упоровском районе недалеко от одной из ферм специалисты управления Россельхознадзора обнаружили свалку с трупами животных, крупного рогатого скота. Как выяснилось, организовали скотомогильник фермеры сельхозкооператива «Емуртлинский».