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В Тюменской области нашли свалку с мертвыми животными

8 августа 08:37
Фото: Управление Россельхознадзора
Жители Тобольского района обнаружили рядом с Карачинским сельским поселением незаконный скотомогильник. Фотографии с трупами животных, пакетами, коробками и прочим мусором тюменцы опубликовали в сообществе VK «ЧС Тобольск». Также местные жители указали на карте координаты места, где обнаружили опасную находку.

«Координаты на карте для ответственных органов. Остановились по дороге и увидели этот ужас. Насчитали пять голов коров. И это только то, что увидели. Неизвестно, сколько их там еще», написал автор фотографий.

Официальные комментарии от природоохранной прокуратуры Тюменской области ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце мая в Упоровском районе недалеко от одной из ферм специалисты управления Россельхознадзора обнаружили свалку с трупами животных, крупного рогатого скота. Как выяснилось, организовали скотомогильник фермеры сельхозкооператива «Емуртлинский».

#Новости#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
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